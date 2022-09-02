Видео: как бы ремейк Assassin's Creed выглядел в 2022 году

Энтузиасты с канала TeaserPlay не перестают удивлять и выпускают всё больше новых видео. В очередном ролике команда показала, как бы в 2022 году выглядел ремейк первой части Assassin's Creed.

Авторы использовали движок Unreal Engine 5, технологии Lumen, Nanite и Metahuman. В ролике можно увидеть орла и Альтаира, который смотрит на красивые пейзажи и ходит по различными локациям. Работа действительно выглядит впечатляюще, хоть и не без изъянов.

Аудитория TeaserPlay оценила работу команды. Люди отмечают, что не могут дождаться, когда Ubisoft наконец-то возьмётся за ремейк первой Assassin's Creed и порадует фанатов. Пока что придется довольствоваться лишь подобными фанатскими видео и ждать новостей от самой Ubisoft.