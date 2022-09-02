Сериал авторов «Мстителей» станет вторым самым дорогим в истории

Сериал «Властелин Колец: Кольца власти» считается самым дорогим шоу в истории индустрии. Бюджет сериала составил $ 715 млн, а сегодня стало известно про ещё одно дорогостоящее шоу.
Речь идёт про шпионский сериал «Цитадель», созданием которого занимаются братья Джо и Энтони Руссо, известные по «Мстителям: Финал». Если верить данным издания The Hollywood Reporter, на шоу было потрачено более $ 250 млн. Это не сравнится с шоу Amazon, однако сумма тоже внушительная.
Примечательно, что изначально на сериал выделили $ 160 млн, однако из-за различных проблем бюджет увеличивался и достиг $ 250 млн, сделав шоу вторым самым дорогим в истории после «Колец власти».
Когда «Цитадель» выйдет, неизвестно. Сюжет сериала расскажет про агентов, которые должны объединится для высшей цели. Всего будет семь эпизодов. Главные роли закреплены за Ричардом Мэдденом и Приянкой Чопрой.
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