Создатель Until Dawn и The Quarry работает над «более взрослым хоррором»

Режиссёр нашумевших хорроров Until Dawn и The Quarry Уилл Байлз работает над новой масштабной игрой. Об этом он рассказал в интервью изданию VGC. По словам разработчика, ужастик будет не молодёжным, а более взрослым игровым произведением. А релиз запланирован на 2025-2026 год.

Мы уже начали работать над следующей игрой. Сейчас я не могу раскрыть подробности. Лишь скажу, что мы уже начали разработку. Это тоже будет хоррор, мы стараемся придерживаться и развиваться именно в этом направлении. По размеру он эквивалентен The Quarry… Это пока всё, что я могу рассказать.

Supermassive Games недавно купила компания Nordisk. Разработчик подчеркнул, что сделка с датской медиа-компанией даст ему и его команде больше творческой свободы и возможностей. Кроме того, Байлз уверен, что в скором времени в играх его студии и в других проектах скоро будут играть ещё больше голливудских актёров.

Supermassive Games прославилась благодаря ряду интерактивных хорроров. Команда разработчиков выпускала и большие игры вроде Until Dawn, и серию эпизодических проектов под общим брендом The Dark Pictures. За свою карьеру они удостоились премии BAFTA и признания критиков и игроков.