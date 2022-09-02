Сыграть в квиддич в «Хогвартс: Наследие» официально не дадут

В марте СМИ гадали, будет ли в игре Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» квиддич — популярная игра и один из важнейших аспектов обучения в Хогвартсе. Если до этого авторы никак не комментировали появление спортивной игры, то сейчас стало известно официально — квиддича не будет.

Об этом сообщили разработчики в сессии ответов на вопросы. Пользоваться мётлами и изучать окрестности Хогвартса можно будет без проблем, но вот поиграть в квиддич не получится.

Квиддич не будет доступен в Hogwarts Legacy. Тем не менее, полёты на метле для прохождения и гонки на мётлах являются частью игры.

Hogwarts Legacy — ролевой экшен по вселенной «Гарри Поттера». Игрокам предстоит взять на себя роль ученика школы магии, выбрать один из четырёх факультетов и погрузиться в волшебный мир.

Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля 2023 года на всех актуальных платформах.