Сыграть в квиддич в «Хогвартс: Наследие» официально не дадут
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В марте СМИ гадали, будет ли в игре Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» квиддич — популярная игра и один из важнейших аспектов обучения в Хогвартсе. Если до этого авторы никак не комментировали появление спортивной игры, то сейчас стало известно официально — квиддича не будет.
Об этом сообщили разработчики в сессии ответов на вопросы. Пользоваться мётлами и изучать окрестности Хогвартса можно будет без проблем, но вот поиграть в квиддич не получится.
Квиддич не будет доступен в Hogwarts Legacy. Тем не менее, полёты на метле для прохождения и гонки на мётлах являются частью игры.
Hogwarts Legacy — ролевой экшен по вселенной «Гарри Поттера». Игрокам предстоит взять на себя роль ученика школы магии, выбрать один из четырёх факультетов и погрузиться в волшебный мир.
Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля 2023 года на всех актуальных платформах.
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