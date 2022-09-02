Никита Михалков уверен, что в России могут создать достойный аналог IMAX

Недавно актёр, режиссёр и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков пообщался с агентством ТАСС и высказался по поводу IMAX в кино.

1 июня этого года канадская корпорация IMAX ушла с российского рынка и запретила показывать в стране фильмы в её формате. По мнению Михалкова, в нашей стране есть специалисты, которые смогут создать аналог формата IMAX.

Что касается запрета на пользование IMAX — послушайте, через 16 лет после кровавейшей, разрушительной Отечественной войны страна запустила в космос спутник, какой там IMAX. При сегодняшних доходах от нефти и газа это минимальные затраты для того, чтобы талантливые толковые ребята придумали систему не хуже IMAX.

Пока что IMAX не говорила о возвращении в Россию.