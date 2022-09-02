Будущее Cyberpunk 2077 раскроют 6 сентября

CD Projekt анонсировала специальную трансляцию Night City Wire, на которой компания поведает о двух вещах по вселенной Cyberpunk 2077 — про аниме Cyberpunk: Edgerunners и про будущее самой Cyberpunk 2077.

Увидимся во вторник, 6 сентября, в 18:00 МСК!

Скорее всего, именно там разработчики спустя практически два года представят первое сюжетное дополнение для Cyberpunk 2077. Изначально его планировали выпустить ещё в прошлом году, но, в связи с провальным стартом продаж и надобностью максимально оперативно править саму игру, разработка дополнения затянулась.

Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020 года, но сразу же оказалась в центре скандала. Разработчиков обвиняли в лживых обещаниях и попытке обмануть аудиторию. В итоге игра показала рекордный старт продаж, но сразу после темпы снизились до минимальных значений.