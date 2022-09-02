Новую большую игру про Черепашек-ниндзя выпустят в 2023 году

Летом вышла олдскульная Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Экшен тепло приняли и критики, и игроки. А 30 августа состоялся релиз Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection — сборника классических аркадных и консольных игр про Черепашек. Его тоже оценили выше среднего.
Совсем недавно Nickelodeon анонсировала новую игру во вселенной Teenage Mutant Ninja Turtles. По словам представителей компании, это будет не переосмысление классики и не ремастеры старых игр, а полноценный и дорогой AAA-проект. Они обещают выпустить приключение в 2023 году. Пока неизвестно, кого привлекли владельцы прав для разработки тайтла.
Nickelodeon заявила, что следующий год станет годом Черепашек-ниндзя. В 2023-м выйдет не только новая игра, но и полнометражный мультфильм Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, который курирует известный актёр, продюсер и сценарист Сет Роген. Nickelodeon и Paramount также планируют выпустить серию полнометражек про Черепах на Paramount +, а компания Playmates запустит продажи новой линейки игрушек.
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