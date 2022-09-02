Журналисты показали первый полноценный геймплей God of War Ragnarok

Это наконец свершилось — нам показали первый полноценный геймплей долгожданной God of War Ragnarok. Игровой процесс продемонстрировало издание Game Informer.

В ролике можно увидеть, как Кратос передвигается по локациями и расправляется с различными противниками. Он орудует топором Левиафаном и Клинками Хаоса. Кратос использует приёмы из оригинальной God of War, а также и новые комбинации с особой атакой — усилением оружия с помощью льда и огня. Ещё спартанец умело уворачивается от атак и взбирается на возвышения с помощью Клинков Хаоса.

Сюжет посвятят тому, как Кратос и его сын Атрей будут пытаться остановить скандинавский конец света — Рагнарёк.

Релиз God of War Ragnarok состоится 8 ноября на PS4 и PS5. В игре должна быть полная русская локализация.