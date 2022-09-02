Свежие ролики «Хогвартс: Наследие» посвятили гостиным факультетов

Warner Bros. и студия Avalanche Software презентовали новые видео, посвящённые игре Hogwarts Legacy — короткометражке «Назад в Хогвартс», и четыре видеоэкскурсии по общежитиям факультетов Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. Выход роликов приурочили к началу учебного года.

В «Назад в Хогвардс» авторы показали игровой процесс Hogwarts Legacy и рассказали о его особенностях. Из видео можно узнать, как создать своего персонажа, как готовить магические снадобья и как обращаться с волшебными растениями и диковинными животными. Ролик демонстрирует интерьеры школы, которые состоят из массивных лестниц, готических сводов, колонн, причудливых садов и мрачных коридоров.

Короткометражка «Назад в Хогвартс»:

Отдельные румтуры по факультетам показывают их внутреннее убранство. Каждая гостиная студентов Слизерина, Гриффиндора, Пуффендуя и Когтеврана выполнена в уникальном стиле.

Гостиная студентов Гриффиндора:

Гостиная студентов Пуффендуя:

Гостиная студентов Когтеврана:

Гостиная студентов Слизерина:

Недавно также стало известно, что знаменитой игры квиддич из книг и фильмов о «Гарри Поттере» в Hogwarts Legacy не будет. Об этом сообщили авторы игры.

Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на всех актуальных консолях и ПК.