Свежие ролики «Хогвартс: Наследие» посвятили гостиным факультетов

Warner Bros. и студия Avalanche Software презентовали новые видео, посвящённые игре Hogwarts Legacy — короткометражке «Назад в Хогвартс», и четыре видеоэкскурсии по общежитиям факультетов Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. Выход роликов приурочили к началу учебного года.
В «Назад в Хогвардс» авторы показали игровой процесс Hogwarts Legacy и рассказали о его особенностях. Из видео можно узнать, как создать своего персонажа, как готовить магические снадобья и как обращаться с волшебными растениями и диковинными животными. Ролик демонстрирует интерьеры школы, которые состоят из массивных лестниц, готических сводов, колонн, причудливых садов и мрачных коридоров.
Короткометражка «Назад в Хогвартс»:
Отдельные румтуры по факультетам показывают их внутреннее убранство. Каждая гостиная студентов Слизерина, Гриффиндора, Пуффендуя и Когтеврана выполнена в уникальном стиле.
Гостиная студентов Гриффиндора:
Гостиная студентов Пуффендуя:
Гостиная студентов Когтеврана:
Гостиная студентов Слизерина:
Недавно также стало известно, что знаменитой игры квиддич из книг и фильмов о «Гарри Поттере» в Hogwarts Legacy не будет. Об этом сообщили авторы игры.
Hogwarts Legacy выйдет 10 февраля 2023 года на всех актуальных консолях и ПК.
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