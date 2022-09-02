Бета World of Warcraft: Dragonflight внезапно стартовала в России

Посвящённый многопользовательским онлайн-играм портал Noob Club сообщил, что некоторым игрокам из России пришли приглашения на бета-тестирование Dragonflight — девятого масштабного дополнения для World of Warcraft.

Бета Dragonflight началась вчера, 1 сентября. Вместе с её стартом Blizzard запустила новую рассылку приглашений. Многие игроки из России и Беларуси рассказали, что они тоже получили заветное письмо, а вместе с ним доступ к игре и тестированию DLC.

Подать заявку на тестирование может любой желающий игрок, у которого есть оплаченное время на аккаунте Blizzard. При этом иметь предзаказ Dragonflight не обязательно. Заявки принимаются на сайте дополнения. Издатель будет периодически рассылать игрокам приглашения в бету. Нет гарантии, что его пришлют в ближайшее время, игрокам могут открыть доступ к бете во второй волне тестирования.

Dragonflight добавит в игру Драконьи острова, новые сюжетные ветки и расу Драктиров. Разработчики также пообещали обновлённый интерфейс, древо умений и другие улучшения.

Аддон обещают выпустить до конца 2022 года. Судя по недавней утечке расписания релизов и анонсов Blizzard, дополнение выйдет 28 ноября.