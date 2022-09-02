От популярного шутера Splitgate отказываются по необычной причине

Прошлым летом неожиданным хитом стал бесплатный сетевой шутер Splitgate — он сочетал в себе старомодный геймплей Halo вместе с механиками порталов в духе Portal. Однако успех сыграл с создателями злую шутку.

Небольшая команда из энтузиастов начала резко разрастаться, чтобы оперативно решать проблемы и выпускать новый контент. Однако в итоге разработчики большую часть времени разбирались с доступным контентом, из-за чего возникало слишком много трудностей.

В итоге было принято волевое решение отказаться от дальнейшей поддержки Splitgate в пользу создания аналогичного шутера на полностью новой технической базе — Unreal Engine 5.

При этом Splitgate не станут полностью закрывать: сервера продолжат работу и периодически будут выпускаться свежие обновления. Однако почти все усилия переключатся на создание нового шутера. Вдобавок 15 сентября в Splitgate добавят новый боевой пропуск — он будет полностью бесплатным для всех.

Новая игра же, по крайней мере на словах, звучит как та же самая Splitgate, просто созданная заново во избежание старых проблем. Причём её действие точно развернётся в той же вселенной.