Огромные толпы, большой город. Утекли новые детали Assassin’s Creed Mirage

До презентации Assassin’s Creed Mirage больше недели, но новые детали утекают с завидной регулярностью. Источником новостей вновь выступил французский блогер j0nathan. Вот что он рассказал:

Багдад — единственный город. Он поделён на четыре большие зоны, у каждой из которых есть свой управляющий. Также на карте есть места с пустынями, оазисами и реками.

На улицах ходят большие толпы людей — в идеале их будет не меньше, чем в Assassin's Creed Unity.

Вернутся многие классические элементы паркура: лампы для пролёта за угол здания, столбы для быстрого поднятия на крышу и так далее.

Некоторые убийства скрытным клинком показывают в замедлении — особенно с воздуха.

Вернутся метательные ножи и места на крышах для скрытия от врагов.

СМИ уже не раз сообщали, что AC Mirage — попытка вернуть серию к её истокам. Разработчики откажутся от ролевых элементов и сделают больший упор на том, за что франшизу полюбили давно. При этом ходят слухи, что издатель ещё и готовит ремейк первой Assassin's Creed.

Показ Assassin’s Creed Mirage состоится 10 сентября, а релиз ожидается весной 2023 года.