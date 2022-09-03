Раздачу Mafia закрыли в России, но ограничение легко обойти

Недавно в Steam началась бесплатная раздача оригинальной Mafia. Сначала акция была доступна в России, но спустя сутки издатель закрыл возможность для россиян. Впрочем, обойти ограничения удивительно просто.
Для этого надо подключиться к VPN любой страны, что не Россия и Беларусь, зайти в магазин Steam через браузер, перейти на страницу Mafia: The City of Lost Heaven и забрать к себе на учётную запись. Игра без проблем активируется на российском аккаунте.
Mafia: The City of Lost Heaven вышла в конце октября 2002 года на ПК, моментально став одним их хитов платформы. Работы над сиквелом стартовали практически сразу, однако производство затянулось и игра вышла лишь в августе 2010 года. Третью часть отдали уже другим людям, и она вышла спустя шесть лет, в 2016-м. Сейчас же в разработке уже четвёртая часть — и она выйдет не раньше 2024-го. По слухам, она расскажет предысторию первой части.
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