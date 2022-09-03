Из хоррора The Callisto Protocol сделают игру-сервис на четыре года

В общении с журналистами True Trophies технический директор The Callisto Protocol Марк Джеймс рассказал, что команда и издатель планируют поддерживать игру четыре года. Авторы также планируют выпустить DLC и мечтают сделать из проекта полноценную медиафраншизу.
Мы планируем инвестировать в DLC игры. И рассчитываем поддерживать проект четыре года после релиза.
По словам Джеймса, команда ещё не решила, о чём будет рассказано в DLC и в какой ещё форме будет осуществляться поддержка проекта. Он отметил, что разработчики создали в The Callisto Protocol мир, где могут развернуться самые разные истории не только в рамках дополнений к игре, но и в других повествовательных форматах.
Каждому, кто разрабатывает новую игру, нравится думать о своей работе как об инвестициях во франшизу.
На этой неделе Марк Джеймс раскрыл ещё один интересный факт — разработчики The Callisto Protocol вдохновляются фильмами «Крепкий орешек» и «Зомби по имени Шон». А глава разработки хоррора Глен Скофилд заявил, что героя в игре будет постоянно преследовать некий «попутчик», — подробности о нём авторы раскроют в грядущем новом трейлере ужастика.
The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.
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