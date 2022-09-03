Покупателям дорогого издания ремейка The Last of Us доставили его в ужасном состоянии

Самое дорогое издание ремейка The Last of Us раскупили ещё в июне. Оно называется Firefly Edition и стоит $ 99,99. Издание было раскуплено в PlayStation Direct менее чем через час после анонса игры в июне.
Сегодня несколько заказчиков Firefly Edition сообщили, что они получили повреждённые диски с игрой. Видимо, диски пришли в негодное состояния из-за того, что издание доставляли в оригинальной картонной коробке без дополнительной защиты.
Пользователь «Твиттера» под ником Porshapwr заявил, что служба поддержки вместо полноценной замены диска предложила ему ваучер на 20-процентную скидку на следующую покупку. Другие заказчики тоже отметили, что Sony пока отказала в замене повреждённого товара.
В издание Firefly Edition входят диск с ремейком The Last of Us, различные игровые бонусы, эксклюзивный стилбук и комиксы The Last of Us: American Dreams с обновлёнными обложками.
31 августа спало эмбарго на обзоры The Last of Us: Part 1. Многие критики назвали ремейк лучшей версией игры. Сейчас он доступен только на PlayStation 5, но до конца года он выйдет и на ПК.
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