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Новый патч для BioShock сломал для многих все три игры

Новый патч для BioShock сломал для многих все три игры
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Сегодня, 3 сентября, Steam-версии BioShock получили патч для «повышения качества», который добавил в трилогию иммерсивных шутеров дополнительный лаунчер от 2K — с внутренним магазином издательства и с возможностью привязать к нему свой аккаунт.

Игроки массово раскритиковали свежий патч. Они недовольны появлением дополнительного лаунчера, а у некоторых людей игры и вовсе перестали работать. Это в первую очередь пользователи Linux и владельцы Steam Deck. Издатель пока никак не прокомментировал ситуацию.

После выхода патча и сообщений о проблемах с запуском на форумах Steam стали появляться советы, как запускать игры серии BioShock в обход лаунчера 2K. Пользователи площадки также начали ставить шутерам низкие оценки и критиковать компанию.

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