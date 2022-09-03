Новый патч для BioShock сломал для многих все три игры
Поделиться
Сегодня, 3 сентября, Steam-версии BioShock получили патч для «повышения качества», который добавил в трилогию иммерсивных шутеров дополнительный лаунчер от 2K — с внутренним магазином издательства и с возможностью привязать к нему свой аккаунт.
Игроки массово раскритиковали свежий патч. Они недовольны появлением дополнительного лаунчера, а у некоторых людей игры и вовсе перестали работать. Это в первую очередь пользователи Linux и владельцы Steam Deck. Издатель пока никак не прокомментировал ситуацию.
После выхода патча и сообщений о проблемах с запуском на форумах Steam стали появляться советы, как запускать игры серии BioShock в обход лаунчера 2K. Пользователи площадки также начали ставить шутерам низкие оценки и критиковать компанию.
Комментарии
- 3 сентября 2022
-
17:07
-
16:19
-
15:14
-
14:01
-
13:40
-
13:19
-
12:44
-
00:30
-
00:06
- 2 сентября 2022
-
23:30
-
21:57
-
21:53
-
21:05
-
20:18
-
19:05
-
18:54
-
18:14
-
18:07
-
17:30
-
17:09
-
16:56
-
16:47
-
16:15
-
16:07
-
15:56
-
15:32
-
15:26
-
14:59
-
14:51
-
14:14
-
13:56
-
13:42
-
13:07
-
12:28
-
11:55
Партнерский контент