Сериал по «Властелину колец» посмотрели вдвое больше людей, чем «Дом дракона»

Amazon объявил, что премьера «Властелина колец: Кольца власти» оказалась превосходной — за первые сутки сериал посмотрели 25 млн учётных записей, что стало абсолютным рекордом для компании. К примеру, «Дом дракона» на старте посмотрели лишь 10 млн аккаунтов.

Отмечается, что у Amazon никогда не было настолько громкой премьеры.

«Кольца власти» стартовали 2 сентября с двухчасовой премьерой — впереди ещё шесть эпизодов, а первый сезон закончится 14 октября. Сериал идёт параллельно с другим популярным шоу на схожую тематику — «Домом дракона».

Первые серии вызвали спорные отзывы: критики сдержанно хвалили шоу, тогда как зрители оказались во многом недовольны им — ругают за современную повестку и совсем уж вымученные диалоги.