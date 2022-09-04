Сериал по «Властелину колец» посмотрели вдвое больше людей, чем «Дом дракона»
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Amazon объявил, что премьера «Властелина колец: Кольца власти» оказалась превосходной — за первые сутки сериал посмотрели 25 млн учётных записей, что стало абсолютным рекордом для компании. К примеру, «Дом дракона» на старте посмотрели лишь 10 млн аккаунтов.
Отмечается, что у Amazon никогда не было настолько громкой премьеры.
«Кольца власти» стартовали 2 сентября с двухчасовой премьерой — впереди ещё шесть эпизодов, а первый сезон закончится 14 октября. Сериал идёт параллельно с другим популярным шоу на схожую тематику — «Домом дракона».
Новость по темеРасписание выхода серий «Властелина колец: Кольца власти»
Первые серии вызвали спорные отзывы: критики сдержанно хвалили шоу, тогда как зрители оказались во многом недовольны им — ругают за современную повестку и совсем уж вымученные диалоги.
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