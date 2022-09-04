Утекли первые скриншоты ремейка Silent Hill 2. Они в ужасном качестве

В сеть попали старые скриншоты ужасного качества грядущего ремейка Silent Hill 2, над которым работает студия Bloober Team (Layers of Fear, The Medium). Проект неанонсирован, но это должно измениться уже совсем. По данным СМИ, игра станет эксклюзивом PS5.

Как отмечают инсайдеры, изображения — настоящие. Но они сделаны ещё до того, как Konami одобрила разработку. Таким образом студия показывала своё видение проекта с минимальным бюджетом — своеобразный вертикальный срез.

Да, скриншоты настоящие, но они даже БЛИЗКО не отражают финальный продукт. Они из внутреннего демо от Bloober Team до того, как им одобрили разработку. Просто держите это в голове.

Сообщается, что Konami собирала подобные проекты летом 2018 года — и вот это демо от Bloober Team заинтересовало компанию. Но это не единственная игра по Silent Hill, которую тогда одобрил японский издатель.

Предполагается, что важные анонсы Konami состоится уже скоро — возможно, на TGS в середине месяца.