Apple Watch спасли человеку жизнь

Наручный гаджет Apple Watch спас жизнь 54-летнему британцу Дэвиду Ласту. Эту чудесную историю рассказал изданию The Independent сам герой.

Apple Watch подарила Дэвиду на день рождения жена Сара. Практически сразу после начала использования часы показали, что частота сердцебиения Дэвида составляет менее 30-ти ударов в минуту, при этом нормой считается от 60 до 100 ударов. Британец посчитал, что гаджет неисправен, но супруга попросила его всё же посетить терапевта.

Врач выявил, что сердце Дэвида останавливалось 138 раз за 48 часов — остановка происходила каждые десять секунд во время сна. Британец не смог этого заметить потому, что во сне его сердце активировало функцию кровотока.

Дэвид с женой Сарой

В итоге Дэвиду поставили диагноз и провели операцию по установке кардиостимулятора на сердце. Мужчина заявил, что в спасении его жизни важнейшую роль сыграли именно Apple Watch, которые показали частоту его сердцебиения. Теперь он всегда носит гаджет на руке, снимая его только во время занятий физической культурой.