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Автора The Callisto Protocol раскритиковали за нелепое высказывание. Он уже извинился

Автора The Callisto Protocol раскритиковали за нелепое высказывание. Он уже извинился
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Основатель Striking Distance Studios и глава разработки The Callisto Protocol Глен Скофилд в своём «Твиттере» рассказал, что разработчики игры — фанаты своего дела. По его словам, команда работает над хоррором 6-7 дней в неделю по 12-15 часов в сутки.

Мы погружены в разработку 6-7 дней в неделю. Нас никто не заставляет столько работать. Мы, конечно, истощены и устаём, а в мире эпидемия, но мы продолжаем работать. Баги, работа с по улучшению производительности. В последний раз прогоняем аудио. 12-15 часов в день. Это игровая индустрия, тут тяжело. Работаем в обед и без ужина. Ты делаешь это, потому что тебе нравится.

Таким образом, Скофилд хотел объяснить, что он и команда полностью преданы своему делу. Но многие игроки раскритиковала его высказывание, отметив, что у разработчиков должно быть время и на отдых.

На высказывание Скофилда отреагировал журналист Джейсон Шрайер, который известен своей критикой культуры кранча. Он отметил, что именно из-за такой «преданности» в индустрии выгорают разработчики.

Вскоре после ряда критики Глен Скофилд публично извинился за высказывание о переработках команды разработчиков The Callisto Protocol.

Все, кто со мной знаком, знают, что я увлечён людьми, с которыми работаю. Ранее я написал, что горжусь трудом и команды, которая вкладывается в разработку. Это было неправильно. Мы ценим страсть и творчество, а не переработки. Я извиняюсь перед командой за то, что моё высказывание некоторые могли воспринять иначе.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

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