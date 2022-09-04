Ремейк The Last of Us продаётся хуже, чем новая Saints Row. Как минимум в Британии

Подоспели первые данные о продажах последней недели в рознице Британии. Как оказалось, ремейк The Last of Us не стал по-настоящему громкой премьерой — хоть игра заняла первое место чарта, но её тираж оказался вдвое ниже перезапуска Saints Row.
Это переиздание и в целом не особо большой релиз.
Впрочем, британский журналист Кристофер Дринг отмечает, что ситуация может серьёзно измениться после появления данных о продажах в PlayStation Store. Тем не менее показатели Ghost of Tsushima и Death Stranding на PS5 были схожими, поэтому неудивительно, что и The Last of Us не оказалась громкой премьерой.
Впрочем, стоит учитывать, что ремейк The Last of Us вышел только на PS5 по более высокой цене (£ 80), тогда как Saints Row вышла на пяти платформах по более низкой цене (£ 70).
А темпы продаж Saints Row на второй неделе рухнули на 80% — с первого место игра улетела сразу на шестое.
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