В интро 6-го сезона «Рика и Морти» показали бешеную белку-летягу и другие странности

Канал Adult Swim презентовал обновлённый опенинг анимационного сериала «Рик и Морти». В нём можно увидеть агрессивную белку-летягу, пародию на «Шерлока Холмса», огромную парадную надувную куклу Рика, Морти в виде куска сливочного масла и другие сюрреалистичные вещи.
Продолжение шоу стартует сегодня на Adult Swim и HBO Max, на следующий день оно станет доступно и на Hulu. «Кинопоиск» новый сезон обойдёт стороной, при этом прошлые сезоны там всё ещё доступны. Известный блогер Сыендук, который озвучивает все серии проекта, пообещал провести премьеру в своём сообществе в VK.
Шоураннеры «Рика и Морти» недавно заявили, что сериал получит ещё как минимум пять сезонов. Они обещают зрителям ещё больше новых параллельных вселенных и реальностей. Авторы уже заняты разработкой следующих двух сезонов.
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