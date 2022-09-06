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Фото: Том Фелтон встретился с Джейсоном Айзексом — отцом Драко Малфоя из «Гарри Поттера»

Фото: Том Фелтон встретился с Джейсоном Айзексом — отцом Драко Малфоя из «Гарри Поттера»
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В конце августа Том Фелтон, получивший известность благодаря роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере», сообщил о проведении онлайн-экскурсии по Хогвартсу в честь 1 сентября.

Актёр сдержал слово и посетил школу волшебства. В социальных сетях он опубликовал фотографии, на которых можно увидеть самого Фелтона с фанатами. Видимо, прогулка по Хогвартсу и встреча с поклонниками прошли успешно.

Позже Фелтон выложил ещё одно фото, на котором его можно увидеть вместе с актёром Джейсоном Айзексом. В «Гарри Поттере» Айзекс сыграл Люциуса Малфоя — отца Драко Малфоя. Том Фелтон сопроводил фото забавной подписью, отсылающей к фильмам.

Мой отец узнает об этом.

Том Фелтон часто общается с фанатами в своих социальных сетях и просто рассказывает что-то интересное о своей жизни.

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