Microsoft хочет показать Fable, но разработчики игры не разрешают

Про новую часть Fable от студии Playground Games уже давно не было слышно, однако недавно стало известно, почему именно авторы не спешат делиться деталями проекта.

Глава Microsoft Studios Мэтт Бути уже не раз просил Playground Games показать аудитории хоть что-то по Fable, однако, по его словам, команда отказывается, потому что считает, что игра ещё не готова.

Они не хотят показывать игру раньше, чем она будет готова, но если речь о Fable, то я всегда прошу их что-то показать. Однако команда ясно дала понять, что не будет ничего демонстрировать, пока игра не будет готова.

О новой Fable неизвестно ничего. Игру анонсировали в 2020 году, с тех пор каких-то интересных деталей так и не появилось. Ожидается, что релиз тайтла состоится на Xbox Series.