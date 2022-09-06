Мобильная Left 4 Dead 2 оказалась уткой

Вчера нас ошарашила неожиданная новость о том, что Left 4 Dead 2 готовятся выпустить на смартфонах. Проект получил возрастной рейтинг в Австралии, однако от самой Valve никакой информации не было.
Несмотря на это, многие успели обрадоваться — но, похоже, зря. Как выяснилось, эта мобильная Left 4 Dead 2 для мобильных устройств оказалась просто мошеннической игрой. На это обратил внимание пользователь под ником GabeFollower. Он установил проект и, мягко говоря, оказался удивлён.
В самой игре не было ничего, кроме одного недоделанного уровня с текстурами из Left 4 Dead 2 и моделькой одного из героев, Тренера. Также сверху можно заметить таймер, а по его истечении на экране высвечивается предложение оформить подписку за деньги.
Похоже, нам так и не удастся оценить Left 4 Dead 2 на мобильных девайсах. По крайней мере, не в ближайшее время.
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