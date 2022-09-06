Mind Games вылетела из квалификации The International 2022 по Dota 2
Поделиться
Состав клуба Mind Games по Dota 2, принадлежащего российскому реперу IAMMIND, покинул отборочный турнир к чемпионату мира The International 2022.
В матче четвёртого раунда нижней сетки MG проиграла One Move со счётом 1:2. В параллельной серии Nemiga уступила BetBoom Team и также закончила выступление на квалификации в Восточной Европе.
Фото: Liquipedia.net
Сегодня вечером One Move сыграет с BetBoom в очной встрече — победитель обеспечит себе место в предварительном турнире последнего шанса TI11.
Квалификация на чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 для команд Восточной Европы проходит с 3 по 7 сентября. Сильнейшая команда пройдёт в групповой этап турнира, ещё две сыграют в межрегиональном турнире последнего шанса в Сингапуре.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
09:22
-
01:51
-
01:14
-
00:47
- 7 сентября 2022
-
23:59
-
22:26
-
22:23
-
22:11
-
22:02
-
21:39
-
21:07
-
20:14
-
19:41
-
19:26
-
18:46
-
18:30
-
18:18
-
18:09
-
17:24
-
17:16
-
16:44
-
16:13
-
15:54
-
15:40
-
15:03
-
14:56
-
14:38
-
14:32
-
13:49
-
13:38
-
13:22
-
13:04
-
12:23
-
12:18
-
11:41
Партнерский контент