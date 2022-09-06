Mind Games вылетела из квалификации The International 2022 по Dota 2

Состав клуба Mind Games по Dota 2, принадлежащего российскому реперу IAMMIND, покинул отборочный турнир к чемпионату мира The International 2022.

В матче четвёртого раунда нижней сетки MG проиграла One Move со счётом 1:2. В параллельной серии Nemiga уступила BetBoom Team и также закончила выступление на квалификации в Восточной Европе.

Фото: Liquipedia.net

Сегодня вечером One Move сыграет с BetBoom в очной встрече — победитель обеспечит себе место в предварительном турнире последнего шанса TI11.

Квалификация на чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 для команд Восточной Европы проходит с 3 по 7 сентября. Сильнейшая команда пройдёт в групповой этап турнира, ещё две сыграют в межрегиональном турнире последнего шанса в Сингапуре.