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Mind Games вылетела из квалификации The International 2022 по Dota 2

Mind Games вылетела из квалификации The International 2022 по Dota 2
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Состав клуба Mind Games по Dota 2, принадлежащего российскому реперу IAMMIND, покинул отборочный турнир к чемпионату мира The International 2022.

В матче четвёртого раунда нижней сетки MG проиграла One Move со счётом 1:2. В параллельной серии Nemiga уступила BetBoom Team и также закончила выступление на квалификации в Восточной Европе.

Фото: Liquipedia.net

Сегодня вечером One Move сыграет с BetBoom в очной встрече — победитель обеспечит себе место в предварительном турнире последнего шанса TI11.

Квалификация на чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 для команд Восточной Европы проходит с 3 по 7 сентября. Сильнейшая команда пройдёт в групповой этап турнира, ещё две сыграют в межрегиональном турнире последнего шанса в Сингапуре.

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