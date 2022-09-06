Sony выпустит камуфляжные аксессуары для PS5
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Sony анонсировала комплект аксессуаров в новом цвете для PS5 — камуфляжном. Речь идёт о сменных панелях самой консоли, а также геймпаде DualSense и гарнитуре Pulse 3D Wireless Headset в аналогичном цвете.
Сменную панель и геймпад выпустят 14 октября, а наушники — в декабре.
Это не первая сменная панель для PS5 — ранее стартовали продажи чёрных, розовых, голубых и других панелей.
Изначально мы сообщали, что выпустят именно консоль в этом цвете, но оказалось, что речь про сменную панель.
Недавно Sony повысила цену на PS5 практически во всём мире, кроме США. В зависимости от региона стоимость выросла от 2000 до 7000 рублей. Повышение коснулось даже родного для компании японского рынка. В индустрии подобное событие оказалось большой неожиданностью — впервые в истории консоль подорожала после старта продаж.
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