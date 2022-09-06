В свежем ролике God of War Ragnarok показали родину дворфов
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Журналисты Game Informer показали свежий геймплей God of War Ragnarok, в котором Кратос со своим сыном путешествует по Свартальфахейму, родному миру дворфов.
В ролике не показывают ничего, кроме нескольких локаций и решения одной очень простой загадки. Из интересного также стоит отметить, что герои явно встретятся с обычными крестьянами.
Советуем смотреть ролик на телевизоре с поддержкой 4К — выглядит действительно красиво!
Игра выходит 9 ноября на PS5 и PS4. По сюжету наступает конец света — рагнарёк. Кратос и Атрей же отправляются на поиски новых ответов, но ожидаемо оказываются втянуты в масштабный конфликт. При этом для игры готовят полную русскую озвучку. Это может стать последний крупный релиз Sony с таким переводом.
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