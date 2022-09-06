EA не станет переводить ремейк Dead Space на русский язык
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Electronic Arts начала открывать страницы ремейка Dead Space на разных цифровых площадках — Steam, PS Store и других. И благодаря этому стало известно, что издатель не планирует перевод хоррора на русский язык ни в каком виде.
Издатель намерен перевести игру на 11 языков, а полная локализация будет на французском, испанском, итальянском, немецком, польском и упрощённом китайском.
При этом страница игры в Steam переведена на русский язык — даже описание игры.
Классический научно-популярный хоррор с элементами выживания Dead Space возвращается: игра была воссоздана с нуля и предлагает ещё глубже погрузиться в обволакивающую атмосферу мёртвого космоса.
Благодаря ресурсам игрового движка Frostbite этот ремейк смог продемонстрировать умопомрачительную точность визуализации, потрясающе усовершенствовать игровой процесс и при этом сохранить канву оригинала.
Ремейк Dead Space выходит 27 января на PS5, Xbox Series и ПК.
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