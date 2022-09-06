Китай пытается спасти Ubisoft

Слухи оказались верными: китайский гигант Tencent объявил о масштабных инвестициях в Ubisoft. Сейчас постараемся максимально просто объяснить, что происходит:

Tencent инвестировала $ 300 млн в компанию Guillemot Bros, которой управляют учредители Ubisoft. У них самый большой пакет акций французского издателя — до сделки он составлял 15%, а благодаря деньгам Tencent он может увеличиться вплоть до 29,9%.

Вместе с этим Tencent получит до 9,99% акций Ubisoft — их компания не может продавать в течение пяти лет. Вдобавок Tencent даёт Guillemot Bros залог для закрытия долгов компании.

При этом Tencent не получит ни одного места в совете директоров Ubisoft.

Сделка, помимо прочего, даст Tencent возможность перенести несколько крупнобюджетных игр Ubisoft на iOS и Android, а также выпустить проекты компании в Китае.