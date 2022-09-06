Китай пытается спасти Ubisoft
Поделиться
Слухи оказались верными: китайский гигант Tencent объявил о масштабных инвестициях в Ubisoft. Сейчас постараемся максимально просто объяснить, что происходит:
- Tencent инвестировала $ 300 млн в компанию Guillemot Bros, которой управляют учредители Ubisoft. У них самый большой пакет акций французского издателя — до сделки он составлял 15%, а благодаря деньгам Tencent он может увеличиться вплоть до 29,9%.
- Вместе с этим Tencent получит до 9,99% акций Ubisoft — их компания не может продавать в течение пяти лет. Вдобавок Tencent даёт Guillemot Bros залог для закрытия долгов компании.
- При этом Tencent не получит ни одного места в совете директоров Ubisoft.
Сделка, помимо прочего, даст Tencent возможность перенести несколько крупнобюджетных игр Ubisoft на iOS и Android, а также выпустить проекты компании в Китае.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
09:22
-
01:51
-
01:14
-
00:47
- 7 сентября 2022
-
23:59
-
22:26
-
22:23
-
22:11
-
22:02
-
21:39
-
21:07
-
20:14
-
19:41
-
19:26
-
18:46
-
18:30
-
18:18
-
18:09
-
17:24
-
17:16
-
16:44
-
16:13
-
15:54
-
15:40
-
15:03
-
14:56
-
14:38
-
14:32
-
13:49
-
13:38
-
13:22
-
13:04
-
12:23
-
12:18
-
11:41
Партнерский контент