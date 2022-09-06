В Cyberpunk 2077 добавили перенос сохранений между ПК и консолями

CD Projekt вместе с выпуском патча 1.6 добавила возможность переносить свои сохранения между платформами. Функцию назвали «Межплатформенные сохранения».
Разработчики отмечают, что последние файлы сохранений будут автоматически загружаться в облако, после чего их можно будет выгрузить на другой платформе и продолжить своё приключение в Найт-Сити. Отмечается, что перенос поддерживают все типы сохранений — быстрые, автоматические и ручные.
Функция появляется после подключения учётной записи CD Projekt RED. При этом существуют какие-то ограничения, связанные с регионами на консолях — конкретных деталей об этом пока нет.
Cyberpunk 2077 сейчас доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. При этом сегодня вышел патч 1.6, который станет последним крупным обновлением для PS4 и Xbox One. На них даже не выйдет единственное сюжетное DLC — «Призрачная свобода». Его как раз сегодня анонсировали.
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