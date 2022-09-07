Авторы The Callisto Protocol делают акцент на страхе, а не на жестокости

Недавно технический директор The Callisto Protocol Марк Джеймс рассказал, какие приоритеты разработчики ставят во время создания проекта.

По его словам, The Callisto Protocol хотят сделать действительно самой страшной и пугающей игрой, однако это не значит, что тайтл будет самым кровавым и жестоким. Конечно, в хорроре будет кровь, это было понятно ещё по геймплейному трейлеру, однако у авторов нет цели сделать игру кровавой.

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Мы не хотим быть самой жестокой игрой, потому что жестокость привлекает только определённый тип людей. Мы хотим сделать самую страшную игру, а это немного другое.

The Callisto Protocol — духовная наследница Dead Space. Проект обещает стать страшным и интересным. Игра выйдет 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.