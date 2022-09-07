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Дуэйн Джонсон счастлив от поддержки, оказываемой Брендану Фрейзеру

Дуэйн Джонсон счастлив от поддержки, оказываемой Брендану Фрейзеру
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Недавно на Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Кит», в которой главную роль сыграл Брендан Фрейзер. Потом в сети появились ролики, в которых актёра буквально завалили овациями, а он не сдержал эмоции и заплакал.

Коллегу поддержал Дуэйн «Скала» Джонсон. В социальных сетях он вспомнил, что в начале своей карьеры поддержку ему оказывал именно Фрейзер. Это было во время выхода фильма «Мумия возвращается».

Боже, я так счастлив видеть эти прекрасные овации Брендану. Он поддержал меня в фильме «Мумия возвращается» в моей первой роли, которая положила начало карьере. Болею за все твои успехи, брат, и поздравляю моего приятеля Даррена Аронофски.

«Кит» доберётся и до кинотеатров, но, когда это случится, неизвестно.

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