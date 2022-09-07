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«ВКонтакте» запросила 3 млрд рублей для игрового движка

«ВКонтакте» запросила 3 млрд рублей для игрового движка
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По информации газеты «Коммерсантъ», к разработке российского игрового движка проявила интерес компания «ВКонтакте». Она запросила у Минцифры субсидию в размере 3 млрд рублей.

Ранее с аналогичной инициативой выступила госкорпорация «Ростех». Примечательно, что она не против объединиться с «ВКонтакте» и вместе поработать над отечественным аналогом иностранных движков вроде Unity и Unreal Engine.

Идея о создании российского игрового движка пришла после череды санкций. В стране боятся, что отечественным разработчикам могут ограничить доступ, поэтому и было принято решение создать свой движок, доступ к которому был бы у всех разработчиков России.

Отмечается, что Минцифры проводит консультации с представителями отрасли по формированию нового центра компетенций, а одним из направлений работы как раз может стать реализация проекта по созданию движка.

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