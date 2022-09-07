Александр Невский готовит фильм в духе «Крутого Сэма». BadComedian уже в предвкушении

Александр Невский в социальных сетях рассказал о своём новом проекте, который ещё обдумывается. Он будет как-то связан с франшизой Serious Sam, а сам Невский уже придумал название для него — «Серьёзный Невский».

По словам актёра, он не может обещать экранизацию игры Serious Sam, а вот над проектом про себя он уже подумывает. Также Невский призвал ждать новостей и опубликовал арт, в котором он заменил Сэма.

Я не могу обещать вам экранизацию игры «Серьёзный Сэм», но я всерьёз сейчас обдумываю проект «Серьёзный Невский»! Ждите интересные новости.

На анонс уже отреагировал известный блогер и кинокритик Евгений BadComedian Баженов.

Мы уже привыкли, что этот год приносит только самые отвратительные новости. Казалось бы, худший год! Но даже в беспросветной тьме есть лучики света. И одним из этих лучиков является новость от Александра Невского.

Что именно из себя будет представлять будущий проект, неизвестно.