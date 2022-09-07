Акции Ubisoft рухнули после сделки с Tencent

Вчера Tencent достигла сделки с Ubisoft, благодаря которой учредители издательства получили больше контроля над компанией. Однако на рынке договорённость не оценили, а акции Ubisoft обрушились на 15,2% — и они продолжают падать.

За прошедшие сутки их стоимость снизилась с € 43 до € 36,9. В конце августа показатели были ещё выше, € 46,1, поэтому компания продолжает активно терять ценность на рынке. Для Ubisoft падение ниже € 37 — это худший результат за последние пять лет. В прошлый раз акции столько стоили в марте 2017 года.

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Уже в субботу Ubisoft проведёт шоу Ubisoft Forward, основным фокусом которого станет 15-летие Assassin's Creed. Там представят сразу пять игр, три из которых — крупнобюджетные релизы.