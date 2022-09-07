Новую модель PS5 разобрали на видео. Консоль сильно изменилась внутри

В конце августа стало известно про ещё одну версию PS5. Кардинальных отличий от обычных ревизий нет, консоли различаются только весом — новые версии легче стандартных.

Несмотря на, казалось бы, незначительную разницу, у ревизий есть и другие отличия. О них рассказал техноблогер Остин Эванс, который приобрёл новую версию PS5 в Австралии. Блогер заключил, что новейшие ревизии лучше предыдущих из-за многочисленных изменений, внесённых в само железо устройства.

Эванс отметил, что у новой модели другая материнская плата, которая ещё и заметно меньше, чем у прошлых моделей. То же самое касается и радиатора — он меньше, а корпус SSD стал лучше. В совокупности новая материнская плата и радиатор позволяют снизить вес даже больше, чем предполагалось.

На фото можно увидеть разницу в составе самого железа

Модель 1000 — базовая PS5

Модель 1100 — прошлогодняя модель PS5

Модель 1200 — самая новая модель PS5

Ещё блогер подчеркнул, что новая модель потребляет меньше электроэнергии. По его словам, во время теста игры Astro’s Playroom базовая модель PS5 потребляла около 218 Вт, прошлогодняя ревизия CFI-1100 потребляла 229 Вт, а вот самая новая справилась лучше всех — всего 201 Вт.

Несмотря на достоинства, Эванс обнаружил и недостаток. Так, внутри самой консоли изменили почти каждый компонент, включая батарею CMOS. Теперь она полностью скрыта радиатором, и если случится поломка, то придётся полностью разбирать свою PS5, а раньше можно было заменить CMOS без труда.