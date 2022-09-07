Трейлер «Хогвартса. Наследие» стал самым популярным игровым видео у PlayStation

Игра «Хогвартс. Наследие» была анонсирована в сентябре 2020 года. С тех пор прошло почти два года, а сам трейлер стал самым популярным игровым видео на официальном канале PlayStation.
На сегодняшний день у ролика 30 млн просмотров. Он обогнал анонсирующий трейлер «Человека-паука» — у него 29 млн просмотров. Также позади остались трейлеры второго «Человека-паука», God of War и The Last of Us 2. Анонсирующий ролик «Хогвартса. Наследие» уступает только двум видео на канале PlayStation с демонстрацией PS4 и PS5.
Судя по всему, вокруг «Хогвартса. Наследие» уже есть огромная фанатская база, хоть сама игра ещё не вышла. Оно и понятно, ведь это проект во вселенной «Гарри Поттера», а добротные игры в ней можно сосчитать на пальцах одной руки.
«Хогвартс. Наследие» выйдет 10 февраля на всех актуальных платформах, правда, версию для Nintendo Switch придется немного подождать.
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