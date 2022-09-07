BetBoom Team вышла в групповой этап The International 2022 по Dota 2

Российская команда BetBoom Team выиграла квалификацию на The International 2022 по Dota 2 для команд Восточной Европы. В финале коллектив неожиданно переиграл фаворитов турнира Virtus.pro (Outsiders) — 3:0.

Таким образом, команда Никиты Daxak Кузьмина гарантированно сыграет в групповом этапе главного турнира года. Два других призёра, Virtus.pro и Natus Vincere, представят русскоязычный регион в межрегиональной квалификации Last Chance — предварительный этап TI11 пройдёт 8–12 октября в Сингапуре.

Фото: Liquipedia.net

Финальная стадия The International 2022 состоится 15–30 октября, призовой фонд турнира превышает $ 9,5 млн. Ранее прямую путёвку на чемпионат мира The International 2022 получили действующие чемпионы из Team Spirit.