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Симулятор жизни с героями Disney продают в России за 99 999 рублей

Симулятор жизни с героями Disney продают в России за 99 999 рублей
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Вчера на ПК и других платформах в раннем доступе вышел приключенческий симулятор жизни Disney Dreamlight Valley. Его страницы есть как в Steam, так и в Epic Games Store. Доступ в России к первой закрыт, а вот в магазин Epic Games зайти можно, однако там пользователей ждёт небольшой сюрприз.

Цена на игру установлена заоблачная — 99,9 тыс. рублей. Пока неясно, висит ли такой ценник по ошибке или же разработчики умышленно сделали его таким большим. Разработкой и издательством проекта занималась Gameloft, которая покинула российский рынок в апреле 2022 года.

Disney Dreamlight Valley представляет собой симулятор жизни с героями и злодеями проектов Disney и Pixar. По ходу игры геймеры побывают в различных знаменитых местах и встретят знакомых персонажей.

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