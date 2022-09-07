Русская локализация в A Plague Tale: Requiem возмутила западных игроков

Вчера, 6 сентября, разработчики A Plague Tale: Requiem представили список языков, которые будет поддерживать игра. В нём не оказалось русского, но позже Asobo Studio заявила, что будут доступны русские субтитры и локализованный интерфейс. Авторы извинились за то, что русский не был упомянут изначально.

Новость о наличии русского языка в игре возмутила западных игроков, при этом некоторые геймеры поблагодарили авторов и издателя, отметив, что в мире на русском говорят многие.

Проект получил озвучку и субтитры на английском, французском, немецком, испанском и китайском. Субтитры также перевели на итальянский, корейский, японский, чешский, польский, португальский и арабский.

A Plague Tale: Requiem выйдет 18 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. В день релиза игра пополнит библиотеку Game Pass.