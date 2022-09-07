Microsoft представила дешёвый про-геймпад — Xbox Elite 2 Core
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Microsoft презентовала геймпад Xbox Elite Wireless Controller Series 2 — Core. Контроллер стоит $ 130 — это на $ 50 дешевле, чем оригинальный Xbox Elite 2. Представители компании отметили, что в комплект с новым геймпадом не входят сменные компоненты и чехол. Их придётся покупать отдельно.
Компания также представила комплект компонентов стоимостью $ 60. В него входят: чехол, док-станция для зарядки, набор стиков, лепестков, крестовина и кабель USB Type-C.
Комплектация оригинального Xbox Elite 2 и Xbox Elite Wireless Controller Series 2 — Core
Набор комплектующих за $ 60
Представители Microsoft подчеркнули, что теперь покупатели могут настроить внешний вид своего Elite Series 2 в Xbox Design Lab.
Мы рады предоставить больше возможностей для выбора игрокам по всему миру и с нетерпением ждём, когда поклонники по-новому представят себе, что такое быть Elite.
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