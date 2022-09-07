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Astralis подписала женский состав по CS:GO

Astralis подписала женский состав по CS:GO
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Известный датский клуб Astralis анонсировал новое подразделение — четырёхкратные чемпионы мира по Counter-Strike: Global Offensive подписали женский состав по своей титульной дисциплине.

В Astralis.fe вошли пять участниц новой команды опытной Авроры aurora Люнгдаль, которая выступает на профессиональной сцене с 2013 года. В конце августа состав выиграл открытую квалификацию на ESL Impact League S2 — главный женский турнир по CS:GO.

Состав Astralis Female по CS:GO:

  • Рэйчел RacheLL Куява;
  • Селин spike Алак;
  • Йоана Joanana Влайкова;
  • Аврора aurora Люнгдаль;
  • Кассандра kezziwow Хейя;
  • Рафаэль FeldmaN Родригес (тренер).

В Astralis особо подчеркнули важность развития женского киберспорта и поддержки этого направления от топовых брендов.

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