Astralis подписала женский состав по CS:GO

Известный датский клуб Astralis анонсировал новое подразделение — четырёхкратные чемпионы мира по Counter-Strike: Global Offensive подписали женский состав по своей титульной дисциплине.

В Astralis.fe вошли пять участниц новой команды опытной Авроры aurora Люнгдаль, которая выступает на профессиональной сцене с 2013 года. В конце августа состав выиграл открытую квалификацию на ESL Impact League S2 — главный женский турнир по CS:GO.

Состав Astralis Female по CS:GO:

Рэйчел RacheLL Куява;

Селин spike Алак;

Йоана Joanana Влайкова;

Аврора aurora Люнгдаль;

Кассандра kezziwow Хейя;

Рафаэль FeldmaN Родригес (тренер).

В Astralis особо подчеркнули важность развития женского киберспорта и поддержки этого направления от топовых брендов.