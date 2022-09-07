Atomic Heart на ПК в России станет эксклюзивом магазина VK Play

ПК-версия ретрофутуристического боевика Atomic Heart в России и странах СНГ будет продаваться только в магазине VK Play — игру уже можно добавить в список желаемого.
Atomic Heart появится на площадке VK Play эксклюзивно для игроков на ПК из России, Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Сюжет Atomic Heart развернётся в альтернативном мире победившего Советского Союза в 50-х годах XX века. Игрокам в роли спецагента П-3 предстоит дать отпор восставшим роботам и узнать скрывающуюся за стремительным прогрессом правду.
Точная дата релиза Atonic Heart не сообщается, но релиз запланирован на зиму — с декабря 2022 года по февраль 2023 года. Шутер выйдет на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В Европе и США издателем, кстати, выступит Focus Interactive.
В конце августа Mundfish презентовала яркий геймплейный ролик Atomic Heart. В трейлере показали много бодрого экшена под ремикс песни «Звёздное лето» певицы Аллы Пугачёвой.
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