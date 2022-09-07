Некстген-версию «Ведьмака 3» всё ещё обещают выпустить до конца года

Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньски подтвердил, что улучшенная версия «Ведьмака 3» находится на пути к релизу в четвёртом квартале этого года. Изначально версию приключения для PlayStation 5 и Xbox Series планировали выпустить в 2021-м, но компания забрала проект у Saber Interactive и решила заняться улучшением тайтла самостоятельно.

Улучшенная версия «Ведьмака 3: Дикая Охота» выйдет не только на новых консолях, но и на ПК, где игра получит трассировку лучей и другие визуальные улучшения. Разработчики также обещают добавить в тайтл контент, связанный с одноимённым сериалом Netflix.

Кроме того, CD Projekt RED объявила о своём участии в фестивале Lucca Comics & Games, который пройдёт в Италии с 28 октября по 1 ноября. Компания пообещала познакомить посетителей с командой разработчиков, провести косплей-шоу и заявила, что аудиторию ждёт сюрприз.

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Есть вероятность, что CD Projekt RED покажет на ивенте обновлённую версию третьего «Ведьмака» для современных консолей и объявит точную дату выхода. Страницу с анонсом украшает арт игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».

CD Projekt RED недавно анонсировала патч 1.6 для Cyberpunk 2077 и представила игру «Шевелись, Плотва!». Игра доступна в Cyberpunk 2077 в качестве аркадного автомата, её также выпустили на iOS и Android.