Некстген-версию «Ведьмака 3» всё ещё обещают выпустить до конца года

Генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньски подтвердил, что улучшенная версия «Ведьмака 3» находится на пути к релизу в четвёртом квартале этого года. Изначально версию приключения для PlayStation 5 и Xbox Series планировали выпустить в 2021-м, но компания забрала проект у Saber Interactive и решила заняться улучшением тайтла самостоятельно.
Улучшенная версия «Ведьмака 3: Дикая Охота» выйдет не только на новых консолях, но и на ПК, где игра получит трассировку лучей и другие визуальные улучшения. Разработчики также обещают добавить в тайтл контент, связанный с одноимённым сериалом Netflix.
Кроме того, CD Projekt RED объявила о своём участии в фестивале Lucca Comics & Games, который пройдёт в Италии с 28 октября по 1 ноября. Компания пообещала познакомить посетителей с командой разработчиков, провести косплей-шоу и заявила, что аудиторию ждёт сюрприз.
Княгиня желает сохранить остальные свои планы в секрете, который откроется в должный час. Не извольте сомневаться, изобретательность Её Милости вас поразит.
Есть вероятность, что CD Projekt RED покажет на ивенте обновлённую версию третьего «Ведьмака» для современных консолей и объявит точную дату выхода. Страницу с анонсом украшает арт игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».
CD Projekt RED недавно анонсировала патч 1.6 для Cyberpunk 2077 и представила игру «Шевелись, Плотва!». Игра доступна в Cyberpunk 2077 в качестве аркадного автомата, её также выпустили на iOS и Android.
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