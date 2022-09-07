Второй трейлер «Чёрного Адама» покажут завтра

Warner Bros. и DC представили свежий постер супергеройского блокбастера «Чёрный Адам» и анонсировали новый трейлер. Его покажут завтра, 8 сентября.

Дебютный трейлер «Чёрного Адама» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли представили в июле на Comic-Сon 2022. В ролике впервые показали, как антигерой даёт отпор Обществу справедливости Америки. В одном из отрывков Чёрный Адам с лёгкостью уделывает Человека-ястреба.

Помимо Дуэйна Джонсона, в «Чёрном Адаме» сыграли Пирс Броснан (Доктор Фейт), Элдис Ходж (Человек-ястреб), Куинтесса Суинделл (Циклон) и Ной Сентинео (Атом Крушитель). Картину поставил Жауме Кольет-Серра, известный по «Воздушному маршалу» с Лиамом Нисоном.

Мировая премьера «Чёрного Адама» запланирована на 21 октября. Пока неизвестно, покажут ли фильм в России.