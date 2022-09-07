Microsoft публично врёт? Глава PlayStation возмущён происходящим с Call of Duty

Сделка Microsoft и Activision Blizzard публично всё ещё активно обсуждается, поскольку в Microsoft так и не могут сказать ничего конкретного про будущую эксклюзивность Call of Duty. Публично они планируют выпускать игру и дальше на разных платформах, но в личных разговорах таких гарантий уже не дают.

Глава PlayStation Джим Райан называет такое поведение «неадекватным по множеству причин».

Microsoft предложила оставить Call of Duty на PlayStation только на три года после окончания текущего соглашения между Activision и Sony.

По словам Райана, Microsoft абсолютно не учитывает наследие бренда на PlayStation и как эта сделка скажется на пользователях PlayStation.

Мы хотим гарантий, что игроки на PlayStation смогут и дальше получать Call of Duty. И предложение Microsoft подрывает этот принцип.

Опасения Джима Райана имеют основу, ведь во время поглощения Bethesda в Microsoft также сообщали о планах продолжать выпуск игр на PlayStation — однако и Starfield, и The Elder Scrolls 6 стали эксклюзивами. Очевидно, что Sony переживает за Call of Duty, ведь основная аудитория шутера как раз на PlayStation.

Сделка Sony по Call of Duty с Activision закончится в 2025 году.