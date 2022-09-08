iPhone 14 сильно подорожал по сравнению с iPhone 13 в Европе
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Apple объявила стоимость iPhone 14 для разных регионов — на презентации компания лишь говорила о ценах для США, которые остались прежними, однако в других регионах ситуациях куда хуже.
В Германии разница огромная: если iPhone 13 Pro (128 ГБ) стоил € 1149, то iPhone 14 Pro (128 ГБ) намерены продавать за € 1299. В Британии ситуация схожая: если iPhone 13 Pro (128 ГБ) продавали за £ 949, то iPhone 14 Pro (128 ГБ) — за £ 1099. И подобное подорожание – по всей Европе.
Компания никак не комментирует подорожание. Недавно нечто подобное случилось с PlayStation 5: Sony повысила стоимость консоли — в Европе на € 50. И подобное подорожание произошло по всему миру, кроме США. Даже в Японии производитель повысил стоимость.
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