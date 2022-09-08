iOS 16 выйдет 12 сентября

Продажи iPhone 14 стартуют 16 сентября, а новая iOS традиционно появится незадолго до этого — iOS 16 выпустят 12 сентября.

При этом, как и ожидалось, iPadOS 16 действительно отложили — она должна выйти в середине или конце октября.

Ничего по-настоящему шокирующего про iOS 16 на осенней презентации мы не узнали — лишь какие-то уникальные особенности для iPhone 14 Pro вроде уведомлений через новый вырез на дисплее под названием Dynamic Island и постоянно работающий экран (always on display).

Остальных же пользователей iOS 16 порадует полностью новым экраном блокировки, куда теперь можно добавить разные виджеты — уровень зарядки аксессуаров, погоду, кольца фитнеса для Apple Watch и тому подобное. Но есть и другие нововведения.