iOS 16 выйдет 12 сентября
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Продажи iPhone 14 стартуют 16 сентября, а новая iOS традиционно появится незадолго до этого — iOS 16 выпустят 12 сентября.
При этом, как и ожидалось, iPadOS 16 действительно отложили — она должна выйти в середине или конце октября.
Ничего по-настоящему шокирующего про iOS 16 на осенней презентации мы не узнали — лишь какие-то уникальные особенности для iPhone 14 Pro вроде уведомлений через новый вырез на дисплее под названием Dynamic Island и постоянно работающий экран (always on display).
Остальных же пользователей iOS 16 порадует полностью новым экраном блокировки, куда теперь можно добавить разные виджеты — уровень зарядки аксессуаров, погоду, кольца фитнеса для Apple Watch и тому подобное. Но есть и другие нововведения.
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