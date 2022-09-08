США на 10 лет запретила Intel строить заводы по производству чипов в Китае

По информации издания PC Gamer, власти США выдвинули запрет компании Intel на строительство заводов по производству чипов в Китае аж на десять лет.
Также ограничение коснётся компании Micron и других фирм, которые получают поддержку от государства. Если условие нарушится, а завод всё же построят, то никаких субсидий выплачиваться не будет. Примечательно, что Intel и Micron планируют увеличить свои операции в США и, вероятно, прислушаются к властям, чтобы не остаться без их поддержки.
NVIDIA и AMD эти ограничения напрямую не коснутся, поскольку они полагаются на третьи стороны в вопросе производства продукции. Представители фирм, а также Intel ситуацию никак не комментируют.
Ранее стало известно про ещё один запрет властей США. Он направлен не только против Китая, но и против России. В эти страны перестанут поставлять некоторые видеокарты.
- 9 сентября 2022
-
09:23
-
00:44
-
00:17
- 8 сентября 2022
-
21:55
-
20:37
-
20:03
-
19:52
-
19:00
-
18:53
-
18:22
-
18:21
-
18:06
-
17:50
-
17:07
-
16:53
-
16:30
-
15:58
-
15:50
-
15:37
-
15:33
-
15:22
-
14:14
-
13:36
-
12:57
-
12:20
-
11:43
-
11:11
-
10:57
-
10:19
-
09:56
-
09:22
-
01:51
-
01:14
-
00:47
- 7 сентября 2022
-
23:59