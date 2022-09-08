США на 10 лет запретила Intel строить заводы по производству чипов в Китае

По информации издания PC Gamer, власти США выдвинули запрет компании Intel на строительство заводов по производству чипов в Китае аж на десять лет.

Также ограничение коснётся компании Micron и других фирм, которые получают поддержку от государства. Если условие нарушится, а завод всё же построят, то никаких субсидий выплачиваться не будет. Примечательно, что Intel и Micron планируют увеличить свои операции в США и, вероятно, прислушаются к властям, чтобы не остаться без их поддержки.

NVIDIA и AMD эти ограничения напрямую не коснутся, поскольку они полагаются на третьи стороны в вопросе производства продукции. Представители фирм, а также Intel ситуацию никак не комментируют.

Ранее стало известно про ещё один запрет властей США. Он направлен не только против Китая, но и против России. В эти страны перестанут поставлять некоторые видеокарты.